Врио губернатора назвал сроки открытия Климовского моста через Волгу

«Это капитальный объект. Такой стройки — большой, очень важной — за последние десятилетия еще не было. Это маршрут в Западный Китай, и со временем эта трасса будет соединена с другими, поэтому здесь не может быть ошибки. Надо отдать должное, те строители, которые занимались этим объектом, усилили свою работу кратно. Я лично возглавляю штаб, который обеспечивает ежедневный контроль за реализацией этого объекта. Докладываю, что работа практически завершена и в самом ближайшем будущем (это несколько недель) мы можем ожидать открытия этого объекта», — сказал глава региона.

По его словам, запуск движения — это первый шаг.