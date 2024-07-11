Дмитрий Демешин вручил ключи дольщикам еще одного долгостроя в Хабаровском крае

— Мероприятие не торжественное, такие мероприятия, наоборот, должны проходить с извинениями перед людьми, потому что они более 10 лет ждали, когда этот дом сдастся. К сожалению, много лет он стоял без достаточного внимания не только застройщика, но и властей. И объективно, конечно, и меры прокурорского реагирования — а прокуратура держала это на постоянном контроле, — и системная работа, в том числе и судебное понуждение, повлекли за собой восстановление нарушенных прав людей. Понятно, что проще раздать «дольщикам» компенсации, но это не закроет их проблемы. Поэтому мы приняли волевое решение достраивать эти дома. Конечно, это большее количество проблем, но зато люди получат искомое для себя жилье, а не наши, откупные по сути, деньги, — сказал Дмитрий Демешин.