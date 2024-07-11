Дмитрий Демешин вручил ключи дольщикам еще одного долгостроя в Хабаровском крае

В Хабаровске, по улице Кавказской, завершилось строительство 27-этажного долгостроя. Всего в доме 188 квартир. Владельцам пришлось ждать свое жилье 10 лет, и сегодня первые три семьи получили долгожданные ключи от врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина.
Дмитрий Викторович продолжает защищать права жителей вне зависимости от того, в какой сфере они были нарушены. В случае с дольщиками жителей банально оставили на улице с кредитами и без своего жилья на долгие годы. Именно поэтому врио в ручном режиме решает вопросы по каждому долгострою и доводит до конкретного результата.
— Мероприятие не торжественное, такие мероприятия, наоборот, должны проходить с извинениями перед людьми, потому что они более 10 лет ждали, когда этот дом сдастся. К сожалению, много лет он стоял без достаточного внимания не только застройщика, но и властей. И объективно, конечно, и меры прокурорского реагирования — а прокуратура держала это на постоянном контроле, — и системная работа, в том числе и судебное понуждение, повлекли за собой восстановление нарушенных прав людей. Понятно, что проще раздать «дольщикам» компенсации, но это не закроет их проблемы. Поэтому мы приняли волевое решение достраивать эти дома. Конечно, это большее количество проблем, но зато люди получат искомое для себя жилье, а не наши, откупные по сути, деньги, — сказал Дмитрий Демешин.
Возводить объект по улице Кавказской начали еще в 2014 году. Застройщиком выступила компания «Диалог». Сдать дом должны были в 2016 году, но компания обанкротилась. В итоге только в 2021 году региону удалось получить на условиях софинансирования федеральные средства на достройку. Теперь дом полностью достроен и поставлен на кадастровый учет. Свои квартиры ожидают 202 человека, и в ближайшие два месяца все они получат ключи.
Новое жилье врио глава региона осмотрел вместе с новоселами. Он выразил надежду, что квартиры станут для хабаровчан настоящим домом, и совсем скоро там будет звучать радостный смех. Горожане в свою очередь поблагодарили врио губернатора за их защиту.
Напомним, что в настоящее время в краевой столице достаивают еще два дома, которые начала возводить компания «Диалог». Их сдадут в текущем году. Также ведется работа с самым проблемным домом — — ЖК «Ленинградский». Его проблемы планируют решить в 2025—2026 годах.