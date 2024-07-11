Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Омского «Кедра» забирают незаконно оформленный участок

Участок расположен в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Омской области направила в Арбитражный суд иск об изъятии у компании «Кедр» земельного участка. Известно, что это участок у главного входа, на котором расположены кафе и бильярд.

Данный участок площадью в 175 кв. м в 2001 году сдали в аренду под временное сооружение, но предприниматель решил незаконно оформить право собственности на это сооружение как на недвижимость, благодаря чему получил в собственность участок под павильоном площадью в 600 кв. м.

Как сообщает прокуратура, данный участок невозможно приватизировать, так как он расположен в парковой зоне и относится к местам общего пользования.

К тому же без торгов этот участок невозможно передать в частную собственность, так как на нем вместо недвижимости расположено сооружение.

Ранее мы уже сообщали, что прокуратура требует забрать у «Кедра» ещё несколько земельных участков и вернуть их в муниципальную собственность.

недвижимость