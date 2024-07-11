У Омского «Кедра» забирают незаконно оформленный участок

Прокуратура Омской области направила в Арбитражный суд иск об изъятии у компании «Кедр» земельного участка. Известно, что это участок у главного входа, на котором расположены кафе и бильярд.
Данный участок площадью в 175 кв. м в 2001 году сдали в аренду под временное сооружение, но предприниматель решил незаконно оформить право собственности на это сооружение как на недвижимость, благодаря чему получил в собственность участок под павильоном площадью в 600 кв. м.
Как сообщает прокуратура, данный участок невозможно приватизировать, так как он расположен в парковой зоне и относится к местам общего пользования.
К тому же без торгов этот участок невозможно передать в частную собственность, так как на нем вместо недвижимости расположено сооружение.
Ранее мы уже сообщали, что прокуратура требует забрать у «Кедра» ещё несколько земельных участков и вернуть их в муниципальную собственность.