У Омского «Кедра» забирают незаконно оформленный участок

Данный участок площадью в 175 кв. м в 2001 году сдали в аренду под временное сооружение, но предприниматель решил незаконно оформить право собственности на это сооружение как на недвижимость, благодаря чему получил в собственность участок под павильоном площадью в 600 кв. м.