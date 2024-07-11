Власти Екатеринбурга анонсировали новое изменение маршрутов транспорта

«Работа ведется, но мы не будем это делать быстро и поспешно. В связи с тем, что надо проанализировать и сделать все максимально комфортно, именно для посадки на маршрут, чтобы людям было удобно добираться из пункта А в пункт В. Предложений по смене маршрутов много, об этом пишут очень много. И общественники к нам направляли предложения, поэтому все эти предложения будут анализироваться», — сообщили чиновники.