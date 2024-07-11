Власти Екатеринбурга анонсировали новое изменение маршрутов транспорта

«Работа ведется, но мы не будем это делать быстро и поспешно. В связи с тем, что надо проанализировать и сделать все максимально комфортно, именно для посадки на маршрут, чтобы людям было удобно добираться из пункта А в пункт В. Предложений по смене маршрутов много, об этом пишут очень много. И общественники к нам направляли предложения, поэтому все эти предложения будут анализироваться», — сообщили чиновники.
Ранее администрация объявила поиск подрядчика для проведения исследования транспортной системы города. Начальная цена тендера составляет 23,6 млн рублей. По условиям контракта, исследователи должны представить план по развитию транспортного комплекса, рассчитанный до 2045 года.