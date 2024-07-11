Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Екатеринбурга анонсировали новое изменение маршрутов транспорта

Маршрутная сеть общественного транспорта в Екатеринбурге будет меняться, но только после проведения исследования и подробного анализа. Об этом заявили в мэрии.

Источник: ЕАН

«Работа ведется, но мы не будем это делать быстро и поспешно. В связи с тем, что надо проанализировать и сделать все максимально комфортно, именно для посадки на маршрут, чтобы людям было удобно добираться из пункта А в пункт В. Предложений по смене маршрутов много, об этом пишут очень много. И общественники к нам направляли предложения, поэтому все эти предложения будут анализироваться», — сообщили чиновники.

Ранее администрация объявила поиск подрядчика для проведения исследования транспортной системы города. Начальная цена тендера составляет 23,6 млн рублей. По условиям контракта, исследователи должны представить план по развитию транспортного комплекса, рассчитанный до 2045 года.