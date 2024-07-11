Мэрию Новосибирска обязали сделать безопасные дороги в Дзержинском районе

Дзержинский районный суд удовлетворил иск прокурора района и обязал мэрию Новосибирска сделать дороги безопасными. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Согласно материалам дела, прокуратура провела проверку соблюдения департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. В результате было выявлено множество нарушений на дорогах в Дзержинском районе, что послужило основанием для иска в суд.
«Удовлетворен административный иск прокурора района в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц в Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, МКУ “Дзержинка”, администрации Дзержинского района, МБУ “ГЦОДД”, о возложении обязанности устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах», — говорится в сообщении.
Согласно решению суда, власти должны будут в течение девяти месяцев устранить нарушения на улицах Дзержинского района. В частности, оборудовать освещение проезжей части на нескольких улицах, поставить светофоры с применением вызывной фазы на регулируемом пешеходном переходе на проспекте Дзержинского.
Кроме того, на пешеходном переходе на улице Авиастроителей убрать искусственную дорожную неровность, а на остановке общественного транспорта в районе дома № 118 по улице Коминтерна обустроить автопавильон. Также нанести разметку на проезжей части в районе улицы ГБШ.