Мэрию Новосибирска обязали сделать безопасные дороги в Дзержинском районе

Кроме того, на пешеходном переходе на улице Авиастроителей убрать искусственную дорожную неровность, а на остановке общественного транспорта в районе дома № 118 по улице Коминтерна обустроить автопавильон. Также нанести разметку на проезжей части в районе улицы ГБШ.