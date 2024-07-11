В Новосибирске повысят надежность системы теплоснабжения

В этом году генерирующая компания планирует вложить в ремонт и развитие тепловых сетей Новосибирска около пяти миллиардов рублей. Запланировано заменить более 70 километров коммуникаций — на четверть больше, чем в 2023-м. Полностью обновят 36,2 километра трубопроводов, более половины из них — на левом берегу.