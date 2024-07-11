В Новосибирске повысят надежность системы теплоснабжения

Мэр напомнил о январской крупной аварии на теплосетях, которая показала остроту проблемы и слабые места городской энергосистемы. «Сделаны выводы, все выработанные предложения Сибирская генерирующая компания включила в свои планы. Мероприятия подкреплены финансированием, определены сроки их выполнения, работа началась. Готовимся к проведению учений по взаимодействию между энергетиками, управляющими организациями и органами власти», — отметил Максим Кудрявцев.
В этом году генерирующая компания планирует вложить в ремонт и развитие тепловых сетей Новосибирска около пяти миллиардов рублей. Запланировано заменить более 70 километров коммуникаций — на четверть больше, чем в 2023-м. Полностью обновят 36,2 километра трубопроводов, более половины из них — на левом берегу.
По словам мэра, проведена инвентаризация теплосетей, выявлены участки с риском аварий. Предусмотрена установка автоматических датчиков, цифровизация сетей для раннего определения аварийных ситуаций и эффективного управления процессами восстановления. На повестке дня вопросы раздельного функционирования теплоисточников теплоснабжения левобережья, дистанционного управления запорной арматурой, быстрого поиска утечек, дополнительной диагностики теплосетей, взаимодействия с управляющими компаниями.
Глава города поставил задачу своевременного благоустройства территорий после проведенных работ. Он добавил, что требуется мобилизация всех ресурсов и синхронизация действий энергетиков с другими службами городского хозяйства — в частности, с дорожниками.
Мэр проконтролировал ход работ на улице Котовского, где ведется техническое перевооружение двух участков теплосети.