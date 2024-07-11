Проезд на 5 автобусных маршрутах подорожает в Иркутске в августе

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, с 3 августа проезд на автобусах номер 22, 74, 16к и 12 подорожает до 40 рублей в дневное время и 45 рублей после 8 часов вечера. На автобусе номер 28 проезд подорожает до 30 рублей с 6 августа.