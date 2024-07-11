Проезд на 5 автобусных маршрутах подорожает в Иркутске в августе

Ещё несколько частных перевозчиков уведомили мэрию Иркутска повышении цен на проезд. Речь идёт о маршрутах номер 28 «Центральный рынок — Иркутск-2», 16к «Микрорайон Солнечный — сквер Кирова», 22 «Первомайский — центральный рынок», 74 «Первомайский (Башня) — Университетский — Студгородок — Ленина — плотина ГЭС — Университетский — Первомайский» и 12 «Верхняя набережная — сквер Кирова».
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, с 3 августа проезд на автобусах номер 22, 74, 16к и 12 подорожает до 40 рублей в дневное время и 45 рублей после 8 часов вечера. На автобусе номер 28 проезд подорожает до 30 рублей с 6 августа.
Напомним, ранее стоимость проезда выросла ещё на 8 автобусных маршрутах Иркутска. Также с 1 июля проезд на муниципальном транспорте в областном центре подорожал с 25 до 30 рублей.