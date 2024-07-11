В Хабаровске на линию вышел укороченный автобусный маршрут № 107у

В самом начале июля министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края объявило о приеме заявлений от желающих автотранспортных предприятий, желающих работать на маршруте 107у. У потенциального перевозчика должно было быть в наличии восемь автобусов. В настоящее время нашелся подходящий предприниматель и автобусы вышли на линию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».