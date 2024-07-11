В Хабаровске на линию вышел укороченный автобусный маршрут № 107у

В самом начале июля министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края объявило о приеме заявлений от желающих автотранспортных предприятий, желающих работать на маршруте 107у. У потенциального перевозчика должно было быть в наличии восемь автобусов. В настоящее время нашелся подходящий предприниматель и автобусы вышли на линию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Однако стоит учитывать, что обновленный 107-й маршрут отправляется от автовокзала и доходит лишь до остановки «Подсобное хозяйство» в селе Рощино близ «Заимки» в пригороде Хабаровска. Пока перевозки выполняют четыре машины, но их количество будет увеличено до восьми, как того требовали условия конкурса.
— Вернуть старый маршрут 107, который доходил до Казакевичево, сложно. Дело в том, что от остановки «Подсобное хозяйство» до этого села еще более 20 километров, а пассажиров практически нет, поэтому для предпринимателей это нерентабельно, — рассказал начальник управления организации перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Александр Демидов.
Также он добавил, что желающие попасть в Казакевичево, могут либо отправиться из Южного микрорайона на автобусе № 177, либо доехать на автобусе № 107у до «Подсобного хозяйства» и уже там пересесть на 177-й автобус.