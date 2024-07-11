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В Приморье обнаружила нарушения на асфальтобетонном заводе

Объект загрязняет окружающую среду.

Источник: PrimaMedia.ru

По поручению прокурора края Сергея Столярова прокуратура Михайловского района провела проверку выполнения законодательства об охране окружающей среды на асфальтобетонном заводе в селе Михайловка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

В результате мониторинга было установлено, что производственный процесс предполагает нагрев материалов с использованием трубы, через которую выбрасываются отходы сгорания, влияющие на окружающую среду.

Прокуратура района совместно с экспертами Центра гигиены и эпидемиологии Приморского края и Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю произвела измерения качества воздуха и опросила жителей близлежащих домов.

«По результатам проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических нормативов», — сообщили в прокуратуре.

Административный протокол о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ был составлен в отношении АО Примавтодор и передан на рассмотрение в Михайловский районный суд Приморского края.

Прокурор направил представление генеральному директору АО Примавтодор с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и строго соблюдать требования экологического законодательства при организации производственных процессов.

Контроль за фактическим устранением нарушений был установлен.

Прокуратура