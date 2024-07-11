«Продажи падают»: в мэрии Екатеринбурга оценили ситуацию на рынке недвижимости

В последний день работы выставки «Иннопром» в Екатеринбурге на стенде Свердловской области заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов рассказал о том, что ждет Екатеринбург в сфере градостроительства. Рассказываем об основных моментах.
ПРО НЕБОСКРЕБ OPERA TOWER У ВЫСОЦКОГО.
По изначальным планам небоскреб Opera Tower должен был вырасти около «Антея» и «Высоцкого» еще в 2013 году, но впоследствии стройку заморозили. В администрации города уверяют, что здание все-таки появится.
— По Opera Tower — с учетом ситуации и ухода иностранных проектировщиков, застройщики ведут работу с местными проектировщиками, — объяснил Рустам Галямов. — Они подали к нам заявку на корректировку проекта планировки. Это делается, когда ведется активная фаза проектирования. Мы не так давно с ними общались. Планы по строительству Opera Tower никуда не ушли. Искренне надеюсь, что в следующем году будет начато строительство.
О НЕДОСТРОЕННОМ НЕБОСКРЕБЕ «ПРИЗМА».
Знаменитый недостроенный небоскреб, который стоит у Северного автовокзала все же будет снесен, отмечают в администрации города. Мэрия добилась этого через суд еще в 2022 году.
— По «Призме» мы выиграли суд, — напоминает Рустам Галямов. — Судом даны 2,5 года на снос этого здания. Прошел год с небольшим. Никаких действий до истечения срока мы принять не можем.
О ПАДЕНИИ ПРОДАЖ КВАРТИР.
— С учетом того, что льготная ипотека начинает видоизменяться, с учетом отмены каких-то видов ипотеки есть небольшой спад с точки зрения продаж в строительной отрасли, — констатирует Рустам Галямов. — Это временное явление. Екатеринбург в ближайшее время это перемелет. С точки зрения строительства спада нет. Это мы видим по количеству выданных разрешений на строительство. Пессимистических настроений нет. Уверены, что планы этого года будут выполнены.
ПРО ТЕРРИТОРИЮ 4-й ОВОЩЕБАЗЫ.
— Застройки жильем там не будет. У собственника планы — застроить территорию объектами цивилизованной торговли. Это будут современные торговые площади. Пока ведутся работы по проектированию, — сказал Рустам Галямов.
О РАССЕЛЕНИИ ДОМОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ УЛИЦЫ ТАТИЩЕВА.
Из-за грядущей реконструкции улицы Татищева в Екатеринбурге, под снос пойдут несколько частных и многоквартирных домов. Но не все жильцы согласны съезжать. В администрации города эту ситуацию объяснили заниженной стоимостью выкупа жилплощади, которая была дана экспертами изначально.
— Жители не против расселения. Они против оценки. И я с ними согласен. Первые оценки были занижены, — сказал Рустам Галямов. — Мы понимаем, что при 90 тысячах за один квадратный метр ничего не купить.
Ситуация решается через суд — после того, как он назначает более высокие выплаты, жильцы соглашаются на переезд, отмечают в мэрии. Реконструкция улицы Татищева на участке от улицы Красноуральской до улицы Юрия Исламова — это первый этап масштабной реконструкции улично-дорожной сети, которая пройдет в четыре этапа — до осени 2027 года. Улицу Татищева планируют расширить до шести полос. На ней сделают трамвайную линию и велодорожки.