«Продажи падают»: в мэрии Екатеринбурга оценили ситуацию на рынке недвижимости

— По Opera Tower — с учетом ситуации и ухода иностранных проектировщиков, застройщики ведут работу с местными проектировщиками, — объяснил Рустам Галямов. — Они подали к нам заявку на корректировку проекта планировки. Это делается, когда ведется активная фаза проектирования. Мы не так давно с ними общались. Планы по строительству Opera Tower никуда не ушли. Искренне надеюсь, что в следующем году будет начато строительство.