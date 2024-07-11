Реальные зарплаты в Челябинской области выросли на 14,5%

По данным Челябинскстата, это на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Реальная зарплата, рассчитанная с учетом инфляции, увеличилась за год на 14,5%. В апреле к марту средняя начисленная заработная плата увеличилась на 1,8%, до 69 тыс. 323 рублей, реальная — на 1,9%.
По итогам четырех месяцев 2024 года самые большие среднемесячные начисленные зарплаты зафиксированы в сферах финансов и страхования, информации и связи, в обрабатывающем производстве. Самые маленькие зарплаты у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания, риэлторов и в сфере образования.