Реальные зарплаты в Челябинской области выросли на 14,5%

По итогам четырех месяцев 2024 года самые большие среднемесячные начисленные зарплаты зафиксированы в сферах финансов и страхования, информации и связи, в обрабатывающем производстве. Самые маленькие зарплаты у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания, риэлторов и в сфере образования.