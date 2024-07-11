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Реальные зарплаты в Челябинской области выросли на 14,5%

Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам января-апреля 2024 года в Челябинской области составила 66 тыс. 110 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинскстата, это на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Реальная зарплата, рассчитанная с учетом инфляции, увеличилась за год на 14,5%. В апреле к марту средняя начисленная заработная плата увеличилась на 1,8%, до 69 тыс. 323 рублей, реальная — на 1,9%.

По итогам четырех месяцев 2024 года самые большие среднемесячные начисленные зарплаты зафиксированы в сферах финансов и страхования, информации и связи, в обрабатывающем производстве. Самые маленькие зарплаты у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания, риэлторов и в сфере образования.