Энергетики из-за жары усилили контроль за электросетями

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Энергетики усилили контроль за работой электросетей в условиях сильной жары, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси в четверг.
На 11 июля в республике объявлен оранжевый уровень опасности — днем температура воздуха составит +28..34°С, местами на юго-западе столбики термометра поднимутся до отметок +35..36°С.
«Для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса усилен контроль за работой трансформаторных подстанций, в том числе противопожарной автоматикой, устройствами и оборудованием с высокой степенью нагрева, местами хранения горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении.
В Минэнерго также подчеркнули, что проводятся внеплановые осмотры электросетей, организован мониторинг теплового состояния маслонаполненного оборудования.
Особое внимание энергетики уделяют обстановке в охранных зонах воздушных ЛЭП, расположенных на открытой местности.
В ведомстве напомнили, что в таких зонах нельзя разводить костры, сжигать мусор. Неосторожное обращение с огнем может привести к возникновению пожаров и повредить энергообъекты.