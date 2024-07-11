Компания «Пермалко» вернула себе старое наименование

В 1993 году в результате приватизации Пермский ликероводочный завод стал акционерным обществом и приобрел наименование «Пермалко». В 2006 году компанию приватизировали, контрольный пакет приобрела международная группа S.P.I. Летом 2023 года входящая в S.P.I. компания Amber Beverage Group из Латвии продала контрольный пакет акций завода ООО «АлкоВорлд».