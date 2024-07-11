Компания «Пермалко» вернула себе старое наименование

Старейшая в Пермском крае компания по производству алкогольных напитков вернула себе привычное наименование. Через год после смены собственника АО «Амбер Пермалко» вернулось к привычному и более известному АО «Пермалко».
Как сообщили в Акционерном обществе «Пермалко», изменения внесли в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 9 июля 2024 года.
«Юридическое лицо остается прежним за исключением наименования. ОГРН, ИНН, банковские реквизиты и руководитель Общества не меняются, все права и обязанности сохраняются в полном объеме», — пояснили в «Пермалко».
Компания ведет свою историю с 1 января 1895 года. Исторические заводские цеха находятся в Перми на ул. Окулова, 73.
В 1993 году в результате приватизации Пермский ликероводочный завод стал акционерным обществом и приобрел наименование «Пермалко». В 2006 году компанию приватизировали, контрольный пакет приобрела международная группа S.P.I. Летом 2023 года входящая в S.P.I. компания Amber Beverage Group из Латвии продала контрольный пакет акций завода ООО «АлкоВорлд».