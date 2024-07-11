Строительство новой ветки метро в Екатеринбурге оценили в 120−160 млрд рублей

Об этом директор белорусской компании «Минскметропроект» Михаил Рудько сообщил мэру Алексею Орлову во время встречи на международной промышленной выставке «Иннопром-2024», передают в пресс-службе городской администрации.
Во время рабочей встречи обсуждались возможности строительства второй ветки метро, а также наземных участков, идущих по эстакаде. Представители компании отметили, что Екатеринбург имеет скальный грунт, что может вызвать сложности при прокладке линии метро.
«Развитие метрополитена в столице Урала — стратегически важная задача, над которой мы непременно будем продолжать работать», — сказал Алексей Орлов.
В июне стало известно, что городские власти прорабатывают планы по строительству метро. Как заявил мэр Алексей Орлов на заседании думы Екатеринбурга, город не оставляет планов по развитию метрополитена.