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Строительство новой ветки метро в Екатеринбурге оценили в 120−160 млрд рублей

Предварительная стоимость работ по строительству новой ветки метро в Екатеринбурге составит от 120 до 160 млрд руб.

Источник: Коммерсантъ

Об этом директор белорусской компании «Минскметропроект» Михаил Рудько сообщил мэру Алексею Орлову во время встречи на международной промышленной выставке «Иннопром-2024», передают в пресс-службе городской администрации.

Во время рабочей встречи обсуждались возможности строительства второй ветки метро, а также наземных участков, идущих по эстакаде. Представители компании отметили, что Екатеринбург имеет скальный грунт, что может вызвать сложности при прокладке линии метро.

«Развитие метрополитена в столице Урала — стратегически важная задача, над которой мы непременно будем продолжать работать», — сказал Алексей Орлов.

В июне стало известно, что городские власти прорабатывают планы по строительству метро. Как заявил мэр Алексей Орлов на заседании думы Екатеринбурга, город не оставляет планов по развитию метрополитена.

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строительство