Новосибирские депутаты сомневаются, что четвертый мост сдадут в 2025 году

«Там работает 50 человек. У концессионера на таком же объекте в Подмосковье работает 900 с лишним человек. А здесь даже для комиссии, для виду, он не собрал 100 или 200 человек. С таким концессионером может быть и есть смысл разорвать концессию и достроить этот мост своими силами», — отметил он.