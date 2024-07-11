Новосибирские депутаты сомневаются, что четвертый мост сдадут в 2025 году

Сегодня состоялась сессия Законодательного собрания, где депутаты Новосибирской области заявили, что сомневаются в реальности достройки четвертого мост в 2025 году.
По словам заместителя председателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадима Агеенко, мост могут не успеть достроить по причине того, что там работает 50 человек.
«Там работает 50 человек. У концессионера на таком же объекте в Подмосковье работает 900 с лишним человек. А здесь даже для комиссии, для виду, он не собрал 100 или 200 человек. С таким концессионером может быть и есть смысл разорвать концессию и достроить этот мост своими силами», — отметил он.
Также прокомментировал данную ситуацию губернатор региона Андрей Травников.
«Сегодня главная проблема работ на четвертом мосте это не организация со стороны концессионера и подрядчика и нехватка людей, а главная проблема это финансирование. И решение этой проблемы мы ищем. Это можно сделать через допсоглашение. Но это допсоглашение нужно согласовать с соответствующими федеральными органами», — прокомментировал Андрей Травников.
Напомним, что на теплосистему левобережья в Новосибирске добавили миллиард рублей.