Стоимость проезда в воронежском транспорте может повыситься до 41 рубля

В Воронеже планируют поднять цену за 1 поездку в общественном транспорте до 41 рубля за наличный расчет и до 38 рублей по безналу. Об этом идет разговор и в администрации города, и среди перевозчиков, и в городском управлении транспорта.
В мэрии пояснили, что сегодняшняя стоимость проезда экономически себя не оправдывает. Водители уходят с рабочих мест в более оплачиваемые предприятия. На текущий момент Воронеж до сих пор остается городом с одним из самых низких тарифов в стране.
К примеру:
в Твери и Омске цена за поездку 30 рублей (по безналу) до 35 рублей (за наличку), в Волгограде — 30 и 32 рубля, во Владимире — 32 и 35 рублей, в Самаре — 35 и 38 рублей, в Казани — 38 и 42 рубля, в Ростове-на-Дону — 34 и 35 рублей, в Воронеже 26 и 28 рублей.
— Прошлое повышение было почти полтора года назад — в декабре 2022 года. Тот уровень дохода зарплаты водителей, который был заложен в тарифе 2022 года, уже не соответствует зарплатным ожиданиям, которые имеются сейчас. На сегодняшний день отрасль фактически выживает. Сейчас сложно говорить о каком-либо развитии, — высказался руководитель управления транспорта Максим Захаров.
Транспортная отрасль испытывает дефицит водителей и технических специалистов, которые обслуживают подвижной состав.
Воронежцам объяснили распределение денег при повышении цены за проезд до 41 рубля.