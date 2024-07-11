Стоимость проезда в воронежском транспорте может повыситься до 41 рубля

— Прошлое повышение было почти полтора года назад — в декабре 2022 года. Тот уровень дохода зарплаты водителей, который был заложен в тарифе 2022 года, уже не соответствует зарплатным ожиданиям, которые имеются сейчас. На сегодняшний день отрасль фактически выживает. Сейчас сложно говорить о каком-либо развитии, — высказался руководитель управления транспорта Максим Захаров.