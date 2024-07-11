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В Перми крупное торговое предприятие продавало свинину вместо говядины

Они подменили мясо в пасте карбонара.

Источник: Комсомольская правда

Пермское предприятие ООО «Большая Семья» продавало вместо говядины свинину. Информацию об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Производитель изготовил 1.2 килограмм карбонары, где в качестве сырья использовал «ветчину» и «бекон». Хотя в документации обозначено, что продукт изготовлен из говядины. Таким же образом оформлено еще 16 ветеринарных сопроводительных документов.

Вся эта продукция была доставлена в розничную сеть ООО «Большая Семья» в Перми для дальнейшей продажи.

«5 июля Управлением Обществу вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их обеспечению, уполномоченное лицо аннулировано в системе ФГИС ВетИС» — заключили в надзорном органе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в поставленной из Бразилии в Россию свинине обнаружили бактерии сальмонеллы.

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