В Перми крупное торговое предприятие продавало свинину вместо говядины

Производитель изготовил 1.2 килограмм карбонары, где в качестве сырья использовал «ветчину» и «бекон». Хотя в документации обозначено, что продукт изготовлен из говядины. Таким же образом оформлено еще 16 ветеринарных сопроводительных документов.