Цены в Беларуси в июне выросли на 0,6%

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2024 года по сравнению с маем в Беларуси составил 100,6%, говорится в сообщении пресс-службы Национального статистического комитета республики.
Согласно официальной статистике, цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 0,8%. Непродовольственная группа подорожала на 0,4%, а услуги — на 0,5%.
В продовольственной группе больше остальных подорожали курица (1,1%), кондитерские изделия (1,1%) и мороженная рыба (0,8%). При этом овощи стали дешевле на 7%, но это сезонное явление.
Действия концерна «Белнефтехим» по постепенному увеличению цен на топливо уже успели сказаться на инфляции. Потому что среди непродовольственной группы самый большой рост стоимости продемонстрировал бензин (1,7%), следом идет обувь (1,1%), печатные издания (1%), а вот велосипеды подешевели на 3%.
В сезон отпусков и школьных каникул цены на услуги в дошкольных учреждениях подскочили сразу на 9,1%. Отдых в санаториях стал дороже на 7,1%, международный туризм — на 6,4%. Правда, летать на самолетах стало дешевле на 0,7%.
В прошлом году инфляция в Беларуси за год выросла на 5,8% и удержалась в прогнозном коридоре, который был определен властями в пределах 7−8%. В этом году в планах стоит целевой показатель по росту цен в размере 6%.