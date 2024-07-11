С 1 сентября сотрудникам ЕМУП «Гортранс» увеличат зарплату на 30%

«Цель — развить муниципальное предприятие “Гортранс”. Это планы далеко идущие. С 1 сентября, как и анонсировали, повысим заработную плату сотрудникам “Гортранса”. Уже строим и формируем график ремонт баз и депо, начиная с 2025 года. Они в очень плачевном состоянии находятся», — рассказал господин Галямов. Он добавил, что в ближайшее время будет объявлен аукцион на закупку 50 троллейбусов. Планируется дальнейшее обновление подвижного состава, который входит в систему «Гортранса».