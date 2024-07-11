С 1 сентября сотрудникам ЕМУП «Гортранс» увеличат зарплату на 30%

«Цель — развить муниципальное предприятие “Гортранс”. Это планы далеко идущие. С 1 сентября, как и анонсировали, повысим заработную плату сотрудникам “Гортранса”. Уже строим и формируем график ремонт баз и депо, начиная с 2025 года. Они в очень плачевном состоянии находятся», — рассказал господин Галямов. Он добавил, что в ближайшее время будет объявлен аукцион на закупку 50 троллейбусов. Планируется дальнейшее обновление подвижного состава, который входит в систему «Гортранса».
Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал запуск масштабной транспортной реформы в городе с 1 октября. Она подразумевает переход на брутто-контракты, обновление подвижного состава, увеличение выделенных полос для общественного транспорта и другое.
Напомним, в январе 2024 года стало известно, что водителям и кондукторам ЕМУП «Гортранс» поднимут зарплаты на 10%. В последний раз повышение на 11% было в феврале 2023 года.