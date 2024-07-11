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Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

Центральный депозитарий ценных бумаг, дочерняя структура Нацбанка, попросил брокеров вывести российские ценные бумаги из его номинального держания, передает Tengrinews.kz.

«Письмо, направленное АО “Центральный депозитарий ценных бумаг” в адрес отдельных депонентов, обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария», — пояснили в пресс-службе казахстанского депозитария.

Поясним, что Национальный расчетный депозитарий — это российская структура. В письме Центрального депозитария указан срок до 10 августа. Данный срок был установлен в связи с тем, что самому Центральному депозитарию требуется время на прием и обработку инструкций от клиентов.

Как уточнили в пресс-службе, речь идет о ценных бумагах с международным идентификационным кодом (ISIN) «ru», учет которых осуществляется в Национальном расчетном депозитарии России.

«В письме Центральный депозитарий заблаговременно уведомляет клиентов о возможных ограничениях и сложностях в исполнении приказов по ценным бумагам с ISIN-ами “ru” после указанной даты», — отметили в пресс-службе.

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», дочерняя структура Национального банка, хранит информацию по ценным бумагам, осуществляет учет и регистрацию всех сделок и операций. Депозитарий также ведет систему реестров держателей ценных бумаг в целях подтверждения прав собственности.