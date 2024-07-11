Губернатор Бочаров поздравил хлеборобов с первым миллионом тонн зерна

Как всегда, первыми к уборке зерновых приступили хлеборобы южных районов. В одном из них — Октябрьском — сегодня побывал с рабочей поездкой губернатор Андрей Бочаров. Он посетил одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий, пообщался с его работниками и студентами, проходящими здесь практику.
В передовом хозяйстве работы близятся к завершению: остались пока не убранными 2500 га из 11 600. Как утверждают сами хлеборобы, намолот не уступает средним показателям по годам, а качество зерна даже выше прошлогоднего.
В целом же по области предстоит убрать 3,3 млн га с учетом всех культур: общую посевную площадь удалось сохранить на плановой отметке — и это несмотря на майские заморозки. Обмолочено уже 551 000 га. Собран и первый миллион тонн зерна. По мнению губернатора, результат, с учетом погодных условий, превзошел ожидания.
«В том, что мы выполним задачу президента по обеспечению продовольственной безопасности, сомнений нет, — уверен Андрей Бочаров. — Темп взят хороший».
По словам главы региона, активное использование минеральных удобрений и четкое соблюдение агротехнологий обеспечивают Волгоградской области урожай зерновых в 4−4,5 млн тонн ежегодно. И этот сельскохозяйственный год, скорее всего, не станет исключением.
В нынешних очень непростых погодных условиях кадры, как говорится, решают все. Будущий урожай во многом зависит от квалификации и трудолюбия самих хлеборобов. В том хозяйстве, которое посетил губернатор, специалисты высокого уровня. И среди них немало молодых работников.
Молодежь, как отметил ректор сельскохозяйственного вуза Виталий Цепляев, вносит существенный вклад в волгоградский каравай. Около 1700 студентов ежегодно проходят производственную практику в лучших хозяйствах региона.
«Процесс обучения меняется, больше ориентирован на практику — это важно», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Он пообщался с молодыми специалистами и поздравил их с первыми трудовыми победами.