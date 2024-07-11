Губернатор Бочаров поздравил хлеборобов с первым миллионом тонн зерна

Как всегда, первыми к уборке зерновых приступили хлеборобы южных районов. В одном из них — Октябрьском — сегодня побывал с рабочей поездкой губернатор Андрей Бочаров. Он посетил одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий, пообщался с его работниками и студентами, проходящими здесь практику.