Половину жилых домов в Москве подготовили к новому отопительному сезону

«В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в 30,5 тысячи зданий, включая 16,7 тысячи жилых домов», — отметил Петр Бирюков.
Одно из направлений подготовки к отопительному сезону — испытание теплосетей. В ходе этой работы отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление. Это позволяет оценить состояние коммуникаций, заранее выявить возможные ненадежные отрезки и оперативно их отремонтировать. Таким образом специалисты обеспечивают бесперебойное теплоснабжение московских зданий в холодный сезон.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что всего в столице проверят 18 тысяч километров магистральных и разводящих сетей. К новому отопительному сезону подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы планируют завершить в установленный срок — до 25 августа.