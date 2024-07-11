Половину жилых домов в Москве подготовили к новому отопительному сезону

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что всего в столице проверят 18 тысяч километров магистральных и разводящих сетей. К новому отопительному сезону подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы планируют завершить в установленный срок — до 25 августа.