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Ремонт двух путепроводов на М-4 «Дон» у Аксая завершат в ноябре

В Ростовской области ремонт двух путепроводов на 1056-м и 1060-м км федеральной трассы М-4 «Дон» вблизи Аксая завершат в ноябре 2024 года.

Об этом сообщает правительство региона, со ссылкой на ГК «Автодор».

Ремонтные работы дорожники проводят в два этапа — сначала на правой части, затем на левой стороне. Сейчас движение транспорта по обоим направлениям открыто по левой части с ограничением скоростного режима.

В настоящее время готовность первого этапа ремонта составляет 80%. Завершен демонтаж конструктивных элементов, отремонтированы переходные плиты на сопряжении. На 1056-м км дорожники обновили бетонное укрепление конусов крайних опор и межбалочных швов балок пролетных строений, а на 1060-м км — заменили балки в крайних пролетах путепровода.

строительство