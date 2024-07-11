Ремонт двух путепроводов на М-4 «Дон» у Аксая завершат в ноябре

Об этом сообщает правительство региона, со ссылкой на ГК «Автодор».
Ремонтные работы дорожники проводят в два этапа — сначала на правой части, затем на левой стороне. Сейчас движение транспорта по обоим направлениям открыто по левой части с ограничением скоростного режима.
В настоящее время готовность первого этапа ремонта составляет 80%. Завершен демонтаж конструктивных элементов, отремонтированы переходные плиты на сопряжении. На 1056-м км дорожники обновили бетонное укрепление конусов крайних опор и межбалочных швов балок пролетных строений, а на 1060-м км — заменили балки в крайних пролетах путепровода.