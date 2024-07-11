Депозитарий Казахстана потребовал вывести российские ценные бумаги из-за санкций США

Обладателям российских ценных бумаг придется вывести их из казахстанского депозитария. В республике сообщили, что это решение принято из-за санкций США. В компании «Финам» считают, что рядовых россиян это решение вряд ли затронет, а в Госдуме предупредили: вывод российских бумаг ударит и по самому Казахстану. Ранее в республике прекратили обслуживание российских банковских карт «Мир». В то же время президент республики Токаев подчеркивал, что Казахстан не станет «анти-Россией». Подробности — в материале «Газеты.Ru».