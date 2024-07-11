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Нацбанк прогнозирует ослабление рубля к доллару более чем на 10% за 2024 год

В Нацбанке считают, что рубль может ослабнуть к доллару более чем на 10%.

В Национальном банке Беларуси прогнозируют ослабление белорусского рубля к доллару более чем на 10% за год. Об этом сказано в аналитическом обозрении государственного регулятора.

Так, в обзоре сказано, что белорусский рубль может ослабнуть к доллару США в 2024-м на 10,7%. Если будет реализован базовый сценарий развития событий в текущем году, когда годовая инфляция составит 6%, а ВВП вырастет на 3,1%.

При этом в Нацбанке не исключают два негативных сценария. Если случится умеренный шок: ВВП упадет на 3%, а инфляция составит 8,5%, то белрубль к доллару ослабнет уже на 15%. Сильный шок, приведший к уменьшение ВВП на 9%, росту цен на 10,5% вызовет падение белрубля к доллару сразу на 30%.

Кроме того, базовый сценарий предусматривает сохранение ставки рефинансирования на сегодняшнем уровне — 9,5%. В варианте умеренного шока она вырастет до 12%, а в случае сильного — до 13%.

Еще Нацбанк перечислил такие потенциальные угрозы для финансовой стабильности Беларуси как сокращение глобального спроса и снижение цен на энергоносители, а также усиление фрагментации мировой экономики, ценовую нестабильность и т. д.

Но еще регулятор подчеркнул, что банковский сектор сохраняет определенный запас прочности и способен противостоять системным шокам.

— В целом по банковскому сектору норматив достаточности капитала будет выполняться, однако в сценарии сильного шока некоторым банкам может понадобиться докапитализация, — оценили в Нацбанке.

Накануне Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 10 июля 2024. А затем еще Нацбанк Беларуси снизил курсы доллара, евро и российского рубля на 11 июля 2024.

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