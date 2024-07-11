Нацбанк прогнозирует ослабление рубля к доллару более чем на 10% за 2024 год

При этом в Нацбанке не исключают два негативных сценария. Если случится умеренный шок: ВВП упадет на 3%, а инфляция составит 8,5%, то белрубль к доллару ослабнет уже на 15%. Сильный шок, приведший к уменьшение ВВП на 9%, росту цен на 10,5% вызовет падение белрубля к доллару сразу на 30%.