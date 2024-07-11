Первые пошли. Откуда в Москве и области арбузы и стоит ли их есть?

«Лучше всего себя обезопасить и покупать арбузы в сезон. Если уж очень хочется, то стоит помнить, что брать их нужно в проверенных местах, как минимум в супермаркетах. Так как продавец несёт ответственность за качество товара», — объясняет Елена Соломатина.