Первые пошли. Откуда в Москве и области арбузы и стоит ли их есть?

Из других стран
В Подмосковье уже начали торговать первыми арбузами. Хотя обычно эта ягода поспевает ближе к концу августа. Врач-диетолог Елена Соломатина напоминает, что овощи и фрукты хороши в свой сезон. Тогда они стоят дешевле, и производителю нет нужды прибегать к стимуляторам роста.
«Будем честны, для арбузов из южных регионов: Краснодарского края, Астраханской области пока рано. Даже для казахских и узбекских. А вот для иранских вполне, также в Турции много арбузных теплиц», — сообщил aif.ru эколог Илья Рыбальченко.
«Лучше всего себя обезопасить и покупать арбузы в сезон. Если уж очень хочется, то стоит помнить, что брать их нужно в проверенных местах, как минимум в супермаркетах. Так как продавец несёт ответственность за качество товара», — объясняет Елена Соломатина.
Чем опасна ягодка?
Как правило, арбузам «помогают» поспеть азотосодержащими удобрениями, проще говоря, селитрой. Елена Соломатина напоминает, что арбузы и так очень хорошо накапливают в себе много нитратов. А их ещё добавляют искусственно.
«Нитраты в большом количестве очень негативно влияют на организм. В первую очередь на желудочно-кишечный тракт и нервную систему. В большой концентрации они могут вызывать отравление, которое сопровождается гастритом, поносом, повышением температуры тела и нарушением работы сердца», — приводит симптомы бывший врач-реаниматолог и терапевт Андрей Звонков.
Елена Соломатина напомнила, что нитраты особенно опасны для людей с сердечными заболеваниями. Например, с сердечной недостаточностью. Нитриты у них могут спровоцировать инфаркт или инсульт. У беременных женщин может произойти выкидыш.
Как выбирать?
«Нужно обращать внимание на бок арбуза, он должен быть желтым. Также смотрим на хвостик арбуза, он должен быть сухим. Так как когда ягода спелая — он отсыхает. По арбузу можно постучать, звук должен получаться глухим», — напоминает врач-диетолог.
И не покупайте резанные арбузы, особенно лежащие на открытом воздухе. В мякоть ягоды могут попасть бактерии.