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В Самарской области собрали 100 тысяч тонн зерна

В Самарской области аграрии приступили к уборочным работам.

Источник: предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

В Самарской области специалисты приступили к массовым работам и собрали более 100 тысяч тонн зерна. В этом году планируют убрать 1,248 га зерновых культур, отметили в пресс-службе правительства.

— Успешному выполнению задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны способствует и активная работа самарских сельхозпредприятий по обновлению техники, — сообщают представители правительства.

В регионе более 90% семян — являются результатом научной работы местных селекционеров. Аграрии и ученые поделились своими успехами на полевом семинаре-совещании. Участники мероприятия представили более 300 сортов и гибридов зерна.

сельское хозяйство