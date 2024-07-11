В Самарской области собрали 100 тысяч тонн зерна

В Самарской области специалисты приступили к массовым работам и собрали более 100 тысяч тонн зерна. В этом году планируют убрать 1,248 га зерновых культур, отметили в пресс-службе правительства.
— Успешному выполнению задачи по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны способствует и активная работа самарских сельхозпредприятий по обновлению техники, — сообщают представители правительства.
В регионе более 90% семян — являются результатом научной работы местных селекционеров. Аграрии и ученые поделились своими успехами на полевом семинаре-совещании. Участники мероприятия представили более 300 сортов и гибридов зерна.