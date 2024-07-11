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Пенсионный фонд напомнил, от чего зависит размер пенсии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Пенсионном фонде рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы в будущем получать большую пенсию.

Размер пенсии будет невысоким, если стаж работы был продолжительным, но заработная плата была низкая. То же самое и в случае, когда заработная плата была высокой, но трудовой стаж был маленький. В обоих случаях размер пенсии может быть невысоким.

Следует отметить, что пенсия образуется от фактического заработка за любые пять лет подряд в течение последних десяти лет трудовой деятельности независимо от имеющихся перерывов в работе.

Таким образом, размер пенсии зависит как от трудового стажа, так и от заработной платы.