Губернатор Куйвашев приказал открыть полигон в Ревде из-за мусорного коллапса

По итогам совещания принято решение с 11 июля открыть ревдинский полигон для приема твердых коммунальных отходов. Стоит задача как можно скорее очистить контейнерные площадки и наладить регулярный вывоз мусора. Для этого с 12 июля к работе приступят подрядчики, которые занимались вывозом мусора до 1 июля. Они будут помогать региональному оператору.