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Губернатор Куйвашев приказал открыть полигон в Ревде из-за мусорного коллапса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля, ФедералПресс. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоялось совещание, которое провел министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. На совещании обсуждались меры по улучшению ситуации с вывозом мусора в некоторых муниципалитетах региона.

По итогам совещания принято решение с 11 июля открыть ревдинский полигон для приема твердых коммунальных отходов. Стоит задача как можно скорее очистить контейнерные площадки и наладить регулярный вывоз мусора. Для этого с 12 июля к работе приступят подрядчики, которые занимались вывозом мусора до 1 июля. Они будут помогать региональному оператору.

Ранее региональное Министерство жилищно-коммунального хозяйства направило руководству регионального оператора предупреждение о том, что нельзя нарушать график и сроки вывоза твердых коммунальных отходов.

Напомним, в России создали новый способ утилизации пластика. Обычное сжигание приводит к образованию вредных веществ — угарного газа, формальдегида, фенолов и канцерогенных диоксинов. Чтобы разложить сложные материалы до углекислого газа и воды, ученым приходится изобретать новые методы утилизации. Исследователи ВятГУ предложили инновационный подход.

ЖКХ