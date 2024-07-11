Активов юрлица известной торговой сети не хватает для выплаты долгов

МИНСК, 11 июля — Sputnik. Долги ООО «Фабрика Ромакс» превышают 15,8 миллиона рублей, следует из определения Экономического суда Гродненской области.
В документе говорится о начале процесса банкротства этого юрлица. Известно, что на первом заседании суда были представители двух кредиторов: БСБ-банка и российской компании «СИБИАР» (производство косметики и бытовой химии).
Этим и другим кредиторам «Фабрика Ромакс» должна не только свыше 15,8 миллиона рублей, но и суммы в инвалютах: более 23,2 миллиона российских рублей, около 159 тысяч евро и почти 8,6 тысячи долларов.
«Как указал заявитель (“Фабрика Ромакс” — Sptunik), имеющихся в распоряжении должника денежных средств недостаточно для исполнения просроченных денежных обязательств…», — говорится в определении суда.
Имеется в виду стоимость имущества и другие активы. Также в документе указано, что на расчетном счету компании лишь около 26 тысяч рублей.
Сейчас в отношении «Фабрики Ромакс» возбуждено 14 исполнительных производств, то есть кредиторы хотят принудительно взыскать деньги. Были попытки реструктуризации долга, но они успеха не принесли.
Ранее сообщалось, что юрлицо входит в одну группу компаний с сетью магазинов бытовой химии и предметов гигиены «Остров чистоты и вкуса». Многие юрлица сети банкротятся. Ранее как в белорусских, так и российских судах, к ним подали иски поставщики и банки.
На этом фоне у сети резко сократилось число магазинов (в мае было свыше 320, а в начале июля — около 270). Ранее она была одним из лидеров этого сегмента розничной торговли. В стране остается другая сеть — это «Мила» (второй бренд «Космо»), у которой примерно 570 магазинов.