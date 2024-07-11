Активов юрлица известной торговой сети не хватает для выплаты долгов

На этом фоне у сети резко сократилось число магазинов (в мае было свыше 320, а в начале июля — около 270). Ранее она была одним из лидеров этого сегмента розничной торговли. В стране остается другая сеть — это «Мила» (второй бренд «Космо»), у которой примерно 570 магазинов.