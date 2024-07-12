В Перми у стадиона «Трудовые резервы» разместят 32-этажные новостройки

В целом, в зону комплексного развития территории «Городские Горки» должны войти 17 секций жилья. Среди них — три объекта высотой до 32 этажей. Высота остальных будет варьироваться от 7 до 10 этажей. Рядом планируют разместить детский сад, создать новую улично-дорожную сеть, благоустроить территорию.