В Перми у стадиона «Трудовые резервы» разместят 32-этажные новостройки

Новостойки высотой в 32 этажа планируют разместить у стадиона «Трудовые резервы» в Перми, сообщает Business Class, ссылаясь на данные застройщика, группы компаний NOVA.
В целом, в зону комплексного развития территории «Городские Горки» должны войти 17 секций жилья. Среди них — три объекта высотой до 32 этажей. Высота остальных будет варьироваться от 7 до 10 этажей. Рядом планируют разместить детский сад, создать новую улично-дорожную сеть, благоустроить территорию.
«Вместо старого стадиона здесь появится фактически новый спорткомплекс. Его площадь вырастет с 14 до 16,5 тысячи квадратных метров», — пояснили представители застройщика.
Сам спортивный объект проектировщики собираются сместить ближе к улице Макаренко.
Сейчас специалисты завершают работу над окончательной концепцией развития территории у стадиона для заключения договора, передаёт издание. Затем проект соглашения рассмотрят представители власти. Документы по планировке территории вынесут на общественные слушания.