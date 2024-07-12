Второй этап реконструкции Большого Савино могут завершить раньше срока

Кроме этого, отмечается, что аэропорт Большое Савино вошел в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ и получит федеральное финансирование. По словам губернатора, там предусмотрены ремонтные работы по усилению покрытия взлетно-посадочной полосы, обновлению воздушного перрона, рулежных дорожек и инженерных сооружений.