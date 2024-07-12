Жители Беломорской против планов постройки нового ЖК

Новый очаг социальной напряженности может возникнуть во Владивостоке в связи с планами очередного застройщика. На этот раз многоквартирный дом планируют «точечно» возвести в районе улицы Беломорской.
Пока что в администрации Владивостока отказали заявителю в выдаче разрешения на строительство. Но жителям частных домов на улицах Беломорской, Черноморской и Ладожской, которые против нового многоквартирного дома, успокаиваться рано. ООО «СЗ Рокк Девелопмент» оспорило решение в суде. Арбитражный суд Приморского края признал отказ выдаче разрешения на строительство от Управления градостроительства администрации Владивостока незаконным. Апелляция администрации и управления будет рассмотрена 16 июля.
Не простой участок
Вообще история с участком на улице Беломорской 15 довольно интересная. Это территория в зеленой зоне, сразу за Академгородком. Если ехать по направлению из города, то справа и вниз к железной дороге. Сейчас там многочисленные частные дома, административные здания и технические постройки приморского краевого радиотелевизионного передающего центра (проще говоря, там стоят антенны и тарелки, которые транслируют 90% радиостанций во Владивостоке). Место тихое. Рядом лес. Не удивительно, что участок пользуется спросом.
Только вот желающие разместить на нем объекты исторически не считались с нормами закона. Ещё в феврале 2013 года в силу вступило решение Арбитражного суда Приморского края по делу № А51−19938/2012. Не вдаваясь в сложные юридически формулировки, изложим суть. Некое ООО «Роуз» самовольно заняло участок. За несколько лет до решения суда там разместили административное здание, гараж, токарно-столярный цех, склад.
По одной из версий, эта территория потребовалась строителям объектов саммита АТЭС-2012. По другой (что не исключает первую), одним из бенефициаров ООО «Роуз» был предприниматель Юрий Степанченко. Тот самый бывший депутат Законодательного собрания и предприниматель, ныне проживающий в США. Он даже в своё время был в розыске по делу о приватизации госимущества в середине 2000-х. Это то самое прогремевшее на всю России «дело Книжника». Когда объекты краевой и федеральной собственности по заниженным ценам и в обход многих процедур продавались «своим людям». По основному делу Приморским краевым судом был установлен ущерб на 500 млн руб (это в ценах тех лет). Сейчас по искам региональной администрации, прокуратуры незаконно отчужденные здания и участки начали возвращать государству.
Возвращаясь к участку на Беломорской, 15. В 2013 году судом все постройки были признаны самовольными. И их требовалось снести. Только вот решение это не исполнено до сих пор.
Как следует из ответа в адрес редакции от заместителя главы администрации Владивостока Константина Стоценко, исполнительные листы теряли. Потом восстанавливали пропущенный срок для предъявления исполнительного документа. В итоге разобрались.
«Требования решения Арбитражного суда (по делу 2013 года — прим. ред.) подлежат принудительному исполнению на основании выданного Арбитражным судом дубликата исполнительного листа. Взыскателем по данному исполнительному документу является министерство имущественных и земельных отношений Приморского края», — сообщается в официальном ответе администрации Владивостока.
При этом сама администрация Владивостока не является участником процесса (земля не муниципальная), но требования иска поддержала.
Меньше месяца назад, 17 июня, специалист Управления муниципальной собственности Владивостока, на месте обследовал участок. В его границах сейчас еще не стоянка для большегрузов. А помещения по производству гранитных памятников.
«Мы сначала дышали пылью от самосвалов. Теперь вот камень режут, пыль другая летит. Просто не возможное соседство. Нам предлагали продать наши участки и дома. Но мы не хотим. Место то хорошее, только вот от соседей таких бы избавиться», — говорит местная жительница Елена Ясакова.
Новый собственник — новые планы
Однако сейчас возникла ещё одна проблема для жителей соседних домов. Каким-то образом, в этом отдельно надо разбираться, пока шло время и суды, у земельного участка с кадастровым номером 25:283050036:1996 — появился новый собственник. Вид разрешенного использования — «малоэтажная многоквартирная жилая застройка». То есть, строить тут высотки нельзя. Максимум 4 этажа. Но у людей, которые 10 лет ждали исполнения решения суда, теперь другое опасение.
«Застройщиками могут осуществляться действия, направленные на изменение функционального зонирования данной территории с зоны Ж2 на зону Ж3 или Ж4, с целью строительства многоквартирных жилых домов этажностью до 25 этажей», — рассказали жители.
А ООО «СЗ “Рокк Девелопмент”, напомним, уже подавало документы на строительство. Зонирование пока не менялось.
«В Управлении отсутствует информация о планируемом изменении территориальной зоны», — сообщил заместитель главы администрации Владивостока Константин Стоценко.
Но люди против даже 4-этажного строительства.
«Новый дом, который, возможно, построят, будет вплотную расположен к нашим участкам, перекроет дороги. Мы же специально в тихом месте выбирали себе жильё. Чтобы было свое пространство. Без больших домов и массы соседей», — продолжает Елена Ясакова.
Пока жители пишут жалобы в прокуратуру и требуют исполнения решения суда. Закон превыше всего!