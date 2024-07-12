Жители Беломорской против планов постройки нового ЖК

По одной из версий, эта территория потребовалась строителям объектов саммита АТЭС-2012. По другой (что не исключает первую), одним из бенефициаров ООО «Роуз» был предприниматель Юрий Степанченко. Тот самый бывший депутат Законодательного собрания и предприниматель, ныне проживающий в США. Он даже в своё время был в розыске по делу о приватизации госимущества в середине 2000-х. Это то самое прогремевшее на всю России «дело Книжника». Когда объекты краевой и федеральной собственности по заниженным ценам и в обход многих процедур продавались «своим людям». По основному делу Приморским краевым судом был установлен ущерб на 500 млн руб (это в ценах тех лет). Сейчас по искам региональной администрации, прокуратуры незаконно отчужденные здания и участки начали возвращать государству.