Изъятые у беглого украинского олигарха Дмитрия Дремлюги квоты не нашли покупателей

Аукцион, на котором должны были обрести нового владельца доли квот на вылов краба, ранее изъятые у бизнес-структур украинского олигарха Дмитрия Дремлюги, не состоялся. Аукционная комиссия констатировала, что на торги не поступило ни одной заявки, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на отраслевое издание Fishnews.
Покупателям предлагался один лот — комплект, включающий доли квот вылова стригуна опилио в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне, волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне.
Победитель аукциона, кроме оплаты лота, должен был взять на себя еще обязательство построить в России судно-краболов.
Выставленные на аукцион квоты в первую волну крабовых аукционов, в 2019 году, получили компании, подконтрольные украинскому олигарху Дмитрию Дремлюге. Их в 2023 году у компаний «крабового короля» изъяли по иску Генеральной прокуратуры. Суд согласился с надзорным ведомством, что компании находились под иностранным контролем. В России таким организациям запрещено заниматься добычей водных биологических ресурсов.
Ранее «Комсомолка» рассказывала, что с компаний, связанных с Дмитрием Дремлюгой, суд взыскал 17,4 миллиарда рублей, во исполнение чего у них изъято огромное количество объектов недвижимости и судов. В их числе знаменитый пляж «Юбилейный» во Владивостоке и крупнейшая в мире плавбаза «Владивосток-2000», которую недавно продали на аукционе коллекторской фирме за 274 миллиона рублей.