Изъятые у беглого украинского олигарха Дмитрия Дремлюги квоты не нашли покупателей

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что с компаний, связанных с Дмитрием Дремлюгой, суд взыскал 17,4 миллиарда рублей, во исполнение чего у них изъято огромное количество объектов недвижимости и судов. В их числе знаменитый пляж «Юбилейный» во Владивостоке и крупнейшая в мире плавбаза «Владивосток-2000», которую недавно продали на аукционе коллекторской фирме за 274 миллиона рублей.