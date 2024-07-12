Сколько денег потратят на проведение Игр кочевников в Казахстане

«Да, это большие деньги, но я хочу напомнить, что бюджет седьмых зимних Азиатских игр, которые проводились в 2011 году, был в 20 раз больше. Бюджет Универсиады, которая прошла в 2017 году в Алматы, был в пять раз выше», — подчеркнул Нуров.