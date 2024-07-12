Курс тенге на 12 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 аст в четверг составила 85,12 доллара за баррель, что на 0,04 доллара (0,05%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,03 доллара (0,04%), до 82,07 доллара за баррель. Как пишет Интерфакс, давление на рынок оказали прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА). Оно повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 974 тыс. б/с с ожидавшихся ранее 962 тыс. б/с. Этот прогноз, несмотря на улучшение, предполагает более слабый спрос, чем в прошлом году.