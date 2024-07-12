Курс тенге на 12 июля, цены на нефть и металлы

Нефть: стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 аст в четверг составила 85,12 доллара за баррель, что на 0,04 доллара (0,05%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена контрактов на нефть WTI на август в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,03 доллара (0,04%), до 82,07 доллара за баррель. Как пишет Интерфакс, давление на рынок оказали прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА). Оно повысило оценку роста мирового спроса на нефть в 2024 году до 974 тыс. б/с с ожидавшихся ранее 962 тыс. б/с. Этот прогноз, несмотря на улучшение, предполагает более слабый спрос, чем в прошлом году.
Металлы: цена золота в четверг поднялась до максимума с конца мая благодаря сигналам замедления инфляции в США, повысившим надежды трейдеров на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Августовские фьючерсы на золото на Nymex по данным на 21:20 аст подорожали на 1,9%, до 2424,8 доллара за унцию. Контракты торгуются выше отметки в 2400 долларов за унцию впервые с конца мая. Серебро на рынке спот подорожало на 1,7% до 31,34 доллара за унцию, максимума с 31 мая. Платина выросла на 1,2% до 1001,25 доллара, а палладий — на 1,1% до 997,25 доллара.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 23:05 аст bitcoin торговался по 57 798,80долларов. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,21%, а ее капитализация составила 1,14 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 132,48 доллара, повысившись в цене на 0,90%. Капитализация этой криптовалюты составила 376,6 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,14 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 12 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 11 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 11 июля.
1 австралийский доллар 320,27 тенге.
1 азербайджанский манат 279,80 тенге.
10 армянский драм 12,32 тенге.
1 белорусский рубль 145,21 тенге.
1 бразильский реал 87,57 тенге.
10 венгерских форинтов 13,05 тенге.
1 гонконгский доллар 60,73 тенге.
1 грузинский лари 176,30 тенге.
1 датская крона 68,97 тенге.
1 дирхам ОАЭ 129,14 тенге.
1 доллар США 474,26 тенге.
1 евро 514,48 тенге.
1 индийская рупия 5,68 тенге.
1000 иранский риал 11,30 тенге.
1 канадский доллар 347,88 тенге.
1 китайский юань 65,28 тенге.
1 кувейтский динар 1550,12 тенге.
1 кыргызский сом 5,55 тенге.
1 малазийский ринггит 101,23 тенге.
1 мексиканский песо 26,55 тенге.
1 молдавский лей 26,92 тенге.
1 норвежская крона 43,91 тенге.
1 польский злотый 120,87 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 126,45 тенге.
1 российский рубль 5,43 тенге.
1 СДР 626,15 тенге.
1 сингапурский доллар 352,03 тенге.
1 таджикский сомони 44,74 тенге.
1 тайский бат 13,08 тенге.
1 турецкая лира 14,42 тенге.
100 узбекских сумов 3,77 тенге.
1 украинская гривна 11,60 тенге.
1 фунт стерлингов соединенного королевства 610,66 тенге.
1 чешская крона 20,29 тенге.
1 шведская крона 45,03 тенге.
1 швейцарский франк 528,13 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,24 тенге.
100 южнокорейских вон 34,40 тенге.
1 японская иена 2,94 тенге.