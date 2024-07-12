Эксперты: Цены на кофе на пике, и ждать снижения пока не стоит

Арабика вновь показывает рекордный рост биржевых цен — на днях они достигли двухлетнего максимума, пишет Bloomberg. Избежать в этой ситуации подорожания готового продукта сложно. Но резких скачков цен на кофе в России пока удается избегать — за счет сокращения производителями расходов на маркетинг или упаковку, а также укрепления рубля.
Стоимость кофейных зерен на бирже в Нью-Йорке поднялась 9 июля на 1,5% до 2,465 доллара за фунт. Это максимум с 2022 года. И причина — проблемы с поставками из-за жары. В итоге к концу 2024 года цены могут вырасти более чем на 30%, прогнозирует издание.
С более дешевой робустой дела обстоят еще хуже: биржевые цены достигли максимума с 2008 года (до 4394 долларов за тонну) на фоне непогоды во Вьетнаме и Индонезии, а также возможного снижения урожая в Бразилии. За первое полугодие 2024 года робуста подорожала на 40%
Надо понимать, что мы уже некоторое время находимся в периоде высоких цен на кофе на фоне погодных катаклизмов и снижения урожая в основных странах выращивания кофейных зерен. Цены колеблются, в какой-то момент на бирже они подскакивают до очередного пика на каких-то новостях, потом немного откатываются. В ближайшей перспективе такая ситуация сохранится, хотя во втором полугодии ожидается более спокойная обстановка с урожаем, рассказал «РГ» генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
Но так будет не всегда. Высокие цены делают привлекательным этот бизнес: фермеры наращивают производство — и цены под давлением большого предложения начинают падать, поясняет Чантурия.
Безусловно, на розничной цене такая ситуация не может не отражаться, признает он. Но помимо самих кофейных зерен, на себестоимость производства влияют множество факторов — цены на электроэнергию, стоимость рабочей силы и многое другое. Помимо этого, кофейные зерна мы закупаем в долларах. И если рубль укрепляется, это помогает нивелировать рост закупочных цен. К тому же в основном кофе мы перерабатываем уже в России, и тем самым отсекаем часть валютной составляющей в себестоимости. Надо также учитывать инфляцию: частично подорожание «съела» инфляция — между 100 ₽ сейчас и 100 ₽ 10 лет назад большая разница. Да и россияне стали зарабатывать больше.
Чантурия утверждает, что производители не могут впрямую транслировать рост цен в готовую продукцию хотя бы потому, что тогда продажи могут просесть. Несмотря на то, что кофе в России подорожал незначительно, уже сейчас наблюдаются темпы роста потребления, говорит эксперт. Поэтому производители вынуждены оптимизировать расходы на рекламу и маркетинг, упаковку и прочее, чтобы сдержать рост цен.
За последний год закупочные цены на кофе выросли в среднем на 20%, но торговые сети сглаживали скачок цен в интересах потребителей и подорожание кофе на полках не превысило 10%, рассказал «РГ» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Кофе — продукт с устойчивым спросом, его динамика продаж стабильна по всем категориям, утверждает эксперт. Продажи зернового кофе растут в натуральном выражении в пределах 2−4%, более высокий спрос наблюдается в жестких дискаунтерах. По словам Караваева, спросом пользуются в одинаковой степени как высококачественные сорта арабики, так и более бюджетные сорта и смеси. При этом сети наблюдают заметный рост спроса на растворимые кофейные смеси — «два в одном» и «три в одном», их продажи выросли в среднем почти на 10%.