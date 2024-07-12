Эксперты: Цены на кофе на пике, и ждать снижения пока не стоит

Безусловно, на розничной цене такая ситуация не может не отражаться, признает он. Но помимо самих кофейных зерен, на себестоимость производства влияют множество факторов — цены на электроэнергию, стоимость рабочей силы и многое другое. Помимо этого, кофейные зерна мы закупаем в долларах. И если рубль укрепляется, это помогает нивелировать рост закупочных цен. К тому же в основном кофе мы перерабатываем уже в России, и тем самым отсекаем часть валютной составляющей в себестоимости. Надо также учитывать инфляцию: частично подорожание «съела» инфляция — между 100 ₽ сейчас и 100 ₽ 10 лет назад большая разница. Да и россияне стали зарабатывать больше.