Шестой краболов спустили на воду корабелы Восточной верфи АСЗ

«Построенное вами судно — уникально. В проект заложена концепция универсального модульного комплекса. Оно может использоваться как для добычи и перевозки живого краба, так и замораживать продукцию в море и транспортировать ее на берег. Благодарю всех за отличную работу, желаю успехов и процветания вашему предприятию, здоровья и благополучия его работникам! Хороших вам перспектив, а судну — семь футов под килем!», — подчеркнул генеральный директор «АСЗ» Михаил Боровский, обращаясь к работникам АО «Восточная верфь» на церемонии спуска судна на воду,