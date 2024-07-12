Шестой краболов спустили на воду корабелы Восточной верфи АСЗ

Корабелы «Восточной верфи» (управляющая компания «Амурский судостроительный завод») спустили на воду шестое судно-краболов «Андрей Басаргин» проекта 03141, строящееся в рамках инвестиционного проекта «Квоты под киль», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram канал (18+) АО «Восточная верфь».
Краболовы проекта 03141 строятся на Восточной верфи с 2019 года. В проект заложена концепция универсального модульного комплекса. Он может использоваться как для добычи и перевозки живого краба, так и замораживать продукцию в море и транспортировать ее на берег.
Судно также можно использовать как ярусолов и креветколов, оно имеет неограниченный район плавания, а ледовый класс позволяет регулярно эксплуатировать его в мелкобитом льду толщиной до полуметра.
«Построенное вами судно — уникально. В проект заложена концепция универсального модульного комплекса. Оно может использоваться как для добычи и перевозки живого краба, так и замораживать продукцию в море и транспортировать ее на берег. Благодарю всех за отличную работу, желаю успехов и процветания вашему предприятию, здоровья и благополучия его работникам! Хороших вам перспектив, а судну — семь футов под килем!», — подчеркнул генеральный директор «АСЗ» Михаил Боровский, обращаясь к работникам АО «Восточная верфь» на церемонии спуска судна на воду,
За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в успешное строительство и подготовку заказа заводской строительный № 509 — краболовное судно «Андрей Басаргин» — к спуску на воду работники АО «Восточная верфь» были награждены Благодарностями генерального директора предприятия ОСК «АСЗ» и руководства предприятия.
По корабельной традиции бутылку о борт краболова разбила «крестная мать» судна Александра Ким.