В Омске появились два бесплатных автобуса до Торгового города

В Омске запустили два бесплатных автобуса до остановки Торговый город. Первые рейсы отправились 6 июля. Об этом сообщила администрация Торгового города.
Первый автобус выехал в 10:00 от остановки «пос. Южный», а второй отправился в 12:00 от остановки «кинотеатр Космос». Жители города, узнавшие об автобусе из рекламы или случайно, остались очень довольны удобным маршрутом. По просьбам омичей, остановку для второго маршрута перенесли с «Космоса» на «ул. Романенко».
В дальнейшем бесплатные автобусы будут возить омичей еженедельно, по субботам.
Первый автобус будет отправляться в 10:00 от остановки «пос. Южный» в сторону ул. Кирова. Второй маршрут будет выдвигаться в 12:00 от остановки «ул. Романенко», а в 12:10 сможет забрать пассажиров с остановки «кинотеатр Космос». Автобусы будут ехать бесплатно и без остановок.