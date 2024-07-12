В Омске появились два бесплатных автобуса до Торгового города

Первый автобус выехал в 10:00 от остановки «пос. Южный», а второй отправился в 12:00 от остановки «кинотеатр Космос». Жители города, узнавшие об автобусе из рекламы или случайно, остались очень довольны удобным маршрутом. По просьбам омичей, остановку для второго маршрута перенесли с «Космоса» на «ул. Романенко».