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Borjomi продали завод минеральной воды в Новосибирской области

Новым владельцем является новосибирский бизнесмен.

Источник: Reuters

О смене собственника завода по производству минеральной воды сообщил «Коммерсантъ» — владельцем ООО «Карачинская звезда» (связана с «Альфа-групп» IDS Borjomi Russia) стал «Торговый дом Усть-Каменский».

Издание со ссылкой на базу СПАРК написало о том, что владелец «Торговый дом Усть-Каменский» — бизнесмен из Новосибирска Евгений Громчаков.

В Новосибирской области завод производил минеральную воду «Чистозерье».

Изменения произошли 6 июня 2024-го. До этого владельцами «Карачинской звезды» были «Компания чистая вода» и «Минводы боржоми».

По данным «Коммерсантъ», стоимость сделки может варьироваться от 60 до 65 млн рублей.