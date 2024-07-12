Borjomi продали завод минеральной воды в Новосибирской области

О смене собственника завода по производству минеральной воды сообщил «Коммерсантъ» — владельцем ООО «Карачинская звезда» (связана с «Альфа-групп» IDS Borjomi Russia) стал «Торговый дом Усть-Каменский».
Издание со ссылкой на базу СПАРК написало о том, что владелец «Торговый дом Усть-Каменский» — бизнесмен из Новосибирска Евгений Громчаков.
В Новосибирской области завод производил минеральную воду «Чистозерье».
Изменения произошли 6 июня 2024-го. До этого владельцами «Карачинской звезды» были «Компания чистая вода» и «Минводы боржоми».
По данным «Коммерсантъ», стоимость сделки может варьироваться от 60 до 65 млн рублей.