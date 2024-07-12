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УДХБ Омска ищет подрядчиков для ремонта пяти дорог

Городское УДХБ начало поиск подрядчиков для комплексного ремонта пяти дорог.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Исполнителям нужно будет провести ремонт на улицах Воровского, Герцена, Ленина, 7-я Северная. Также продолжатся работы на улице Заозерной.

Подать заявку можно до 30 июля 2024 года. Ремонт должен быть завершён к 1 августа будущего года. Общая начальная стоимость всех контрактов — более 780 миллионов рублей.

Победителям торгов предстоит отремонтировать проезжую часть, поменять тротуары, парковочные карманы, остановочные павильоны и другую инфраструктуру.