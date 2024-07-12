УДХБ Омска ищет подрядчиков для ремонта пяти дорог

Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Исполнителям нужно будет провести ремонт на улицах Воровского, Герцена, Ленина, 7-я Северная. Также продолжатся работы на улице Заозерной.
Подать заявку можно до 30 июля 2024 года. Ремонт должен быть завершён к 1 августа будущего года. Общая начальная стоимость всех контрактов — более 780 миллионов рублей.
Победителям торгов предстоит отремонтировать проезжую часть, поменять тротуары, парковочные карманы, остановочные павильоны и другую инфраструктуру.