«Турецкий горох» из Башкирии поехал в Казахстан.

Управление Россельхознадзора по Башкирии проконтролировало 94 тонны семян продовольственного нута для экспорта в Казахстан. Партия «турецкого гороха», подготовленная предприятием из Хайбуллинского района Башкирии, прошла, в соответствии с требованиями ЕАЭС, лабораторные исследования на фитосанитарную безопасность.
«Отобранные образцы нута подверглись энтомологическим и гербологическим экспертизам в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам исследований опасных карантинных организмов не выявлено, вся продукция соответствует требованиям страны-импортера», — отметили в надзорном ведомстве. — Выданы фитосанитарные сертификаты. Продукция выпущена в обращение".
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.