Сколько задолжали казахстанские работодатели своим сотрудникам

«По состоянию на 1 июля государственными инспекторами труда на 190 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 11,2 тысячи работников на сумму более 2,9 миллиарда тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено порядка 5,6 тысячи нарушений трудовых прав».