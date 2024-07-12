Сколько задолжали казахстанские работодатели своим сотрудникам

«По состоянию на 1 июля государственными инспекторами труда на 190 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 11,2 тысячи работников на сумму более 2,9 миллиарда тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено порядка 5,6 тысячи нарушений трудовых прав».
Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 182 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 26,7 миллиона тенге.
В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по зарплате, защищены права более 9,5 тысячи работников. Им выплачено 2,2 миллиарда тенге.
Кроме того, по данным на 1 июля, госинспекторами труда было проведено 3 549 проверок, в ходе которых выявлено 5 607 нарушений, из них:
- в сфере труда — 4 067;
- по безопасности и охране труда — 1 485;
- по занятости населения — 55.
Работодателям выдано 2 147 предписаний и наложено 2 628 административных штрафов на сумму 276,3 миллиона тенге.