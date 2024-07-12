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Сколько задолжали казахстанские работодатели своим сотрудникам

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, сколько задолжали работодатели своим сотрудникам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«По состоянию на 1 июля государственными инспекторами труда на 190 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 11,2 тысячи работников на сумму более 2,9 миллиарда тенге. Кроме того, в ходе проведенных проверок в различных организациях выявлено порядка 5,6 тысячи нарушений трудовых прав».

рассказали в Минтруда.

Руководителям предприятий, на которых выявлена задолженность по зарплате, выдано 182 предписания, обязательных для исполнения, и наложено штрафов на сумму более 26,7 миллиона тенге.

В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по зарплате, защищены права более 9,5 тысячи работников. Им выплачено 2,2 миллиарда тенге.

Кроме того, по данным на 1 июля, госинспекторами труда было проведено 3 549 проверок, в ходе которых выявлено 5 607 нарушений, из них:

  • в сфере труда — 4 067;
  • по безопасности и охране труда — 1 485;
  • по занятости населения — 55.

Работодателям выдано 2 147 предписаний и наложено 2 628 административных штрафов на сумму 276,3 миллиона тенге.

экономика