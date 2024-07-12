РФ хочет заказывать больше деталей для самолетов МС-21 в Беларуси

«Российские промышленники заинтересованы в расширении участия белорусских союзников как в уже действующих российских проектах в области авиастроения, так и в создании совместных самолетов… Такая перспектива полностью отвечает задачам укрепления технологического суверенитета и углубления промышленной кооперации в Союзном государстве», — сказал Галузин.
Замминистра пояснил, что российские коллеги уже эффективное работают с Минским заводом гражданской авиации № 407. Предприятие выпускает компоненты для российского среднемагистрального самолета МС-21.
«В планах — увеличивать объем заказов и расширять номенклатуру изделий, изготавливаемых для лайнера на белорусских предприятиях».
Напомнил он и о том, что две союзные страны работают над совместным проектом по производству легких самолетов. Эти машины, по его мнению, будут высоко востребованы для создания разветвленной сети межрегиональных авиационных маршрутов.
Сейчас стороны активно работают над созданием 19-местного самолета «Освей», который будет собираться в Беларуси. До 2030 года планируется произвести около 90 таких воздушных судов.
«Прорабатывается возможность совместного производства и обслуживания девятиместных самолетов “Байкал”, — добавил Галузин.