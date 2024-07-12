«Газета.Ru» перечислила автомобили, на которые россиянам дадут скидки в июле

На фоне традиционного летнего затишья на автомобильном рынке работающие в России китайские и отечественные автокомпании предложили покупателям скидки и спецпредложения. О том, какие машины можно купить с дисконтом и насколько снижены цены — в материале «Газеты.Ru».
Семейство Chery.
В июле лидер российского рынка среди китайских автокомпаний предложил покупателям целый ряд скидок. Скидка действует на компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro — до 425 тыс. рублей при покупке машины в средних комплектациях Family и Style с мотором мощностью 113 или 147 л.с. Ее можно получить, если приобрести автомобиль в несубсидируемый кредит и сдать старую машину в «трейд-ин». Минимальная цена машины при этом составит 1,73 млн рублей. При этом в любом случае на все версии заявлена прямая скидка от производителя в 170−245 тыс. рублей, которую можно получить при оформлении субсидируемого кредита или покупке за наличные.
Скидки от производителя на тех же условиях заявлены и для других моделей Chery. В случае с флагманским кроссовером Tiggo 8 Pro Max ее максимальный размер достигает 600 тыс. рублей. На дорестайлинговый Tiggo 7 Pro Max максимальный размер заявленных производителем выгод — 300 тыс. рублей, в том числе заявлена прямая скидка в 100−200 тыс. рублей в зависимости от комплектации.
На популярный в такси бизнес-класса седан Arrizo 8 можно получить скидку в 200 тыс. рублей,
но только при условии сдачи своего автомобиля в зачет стоимости нового.
Принадлежащая Chery марка Omoda готова снизить цену на новый седан S5 2024 года выпуска в размере 200−255 тыс. рублей при сдаче старой машины в «трейд-ин» и продать машину за 1,8−2,09 млн рублей против рекомендованной розничной цены в 2−2,33 млн рублей. На машины 2023 года предложение более щедрое, и максимальный размер заявленных производителем скидок достигает 560 тыс. рублей. На кроссоверы Omoda 2024 года максимальный размер скидки за «трейд-ин» — 380 тыс. рублей в случае покупки машины в максимальной комплектации с турбомотором 1.6 мощностью 150 л.с. С учетом нее такая машина обойдется в 2,74 млн рублей.
Бренд Exeed обещает покупателям выгоды в размере от 870 тыс. рублей (в случае с кроссовером LX) до 1,28 млн рублей (для VX).
при покупке автомобилей 2023 года с оформлением кредита в банках-партнерах. Для купе-кроссовера RX размер скидки составляет 1,16 млн рублей, для TLX — 1,19 млн рублей.
Haval, FAW и Livan.
Марка Haval при покупке внедорожника Haval Dargo обещает скидку в 200 тыс. рублей при сдаче старого автомобиля в «трейд-ин». В случае с кроссовером Jolion обещана прямая скидка в 100 тыс. рублей на машины 2023 и 2024 года выпуска. Для кроссоверов F7 ее размер варьируется в пределах 100−150 тыс. рублей в зависимости от комплектации. На новинку модельного ряда, кроссовер M6, скидки не распространяются.
Китайский FAW объявил прямую скидку в 350 тыс. рублей при покупке кроссовера Bestune T77.
и дополнительные скидки в 100−140 тыс. рублей при сдаче своего автомобиля в зачет стоимости нового. Дополнительные 200 тыс. рублей скидки обещаны при оформлении кредита. На компактный кроссовер Т55 размер прямой скидки составляет 150 тыс. рублей.
На хетчбэки с увеличенным дорожным просветом Livan X3 Pro предлагают прямые скидки в 100−113 тыс. рублей в дополнение к спецусловиям при использовании кредита. На более крупный X6 Pro размер такой выгоды достигает 110 тыс. рублей, а для седана S6 Pro — 100 тыс. рублей.
Jetour и Jaecoo.
Бренд Jetour предлагает покупателям выгоду до 250 тыс. рублей при покупке до конца июля кроссоверов Dashing, X70 Plus или X90 Plus, но это предложение касается только прошлогодних автомобилей. На Dashing и X70 Plus 2024 года выпуска размер обещанных скидок скромнее — до 150 тыс. рублей, и только на некоторые комплектации.
Кроссоверы Jaecoo J7 в июле продаются с прямой скидкой от производителя в размере 470 тыс. рублей, еще 270 тыс. рублей обещают уступить при сдаче своего старого автомобиля дилеру. Предложение затрагивает и машины 2024 года выпуска.
Geely.
Максимальный размер скидки, которую Geely предлагает россиянам в июле — 640 тыс. рублей. Ее можно получить при покупке купе-кроссовера Geely Tugella.
В случае с дорестайлинговым Geely Atlas Pro дилеры готовы уступить до 600 тыс. рублей,
а при покупке нового Coolray — до 300 тыс. рублей.
BAIC и Kaiyi.
Седан Kaiyi E5 в базовой комплектации автопроизводитель готов уступить по цене от 1,72 млн рублей при задействовании кредита и «трейд-ин», суммарная скидка при этом достигает 480 тыс. рублей. Для кроссовера Kaiyi X3 она установлена в размере 400 тыс. рублей, а для X3 Pro — 450 тыс. рублей. Марка BAIC привлекает клиентов выгодами от 500 до 700 тыс. рублей, но они касаются только машин 2023 года.
Lada и УАЗ.
«АвтоВАЗ» в июле анонсировал специальные условия покупки только для одной модели. Выгода до 120 тыс. рублей при покупке в кредит по фирменной финансовой программе.
обещана только покупателям универсалов Lada Vesta с вариатором.
Выгоды покупателям машин при покупке в кредит обещает и Ульяновский автозавод. Для «Патриота» ее размер достигает 150 тыс. рублей, а для классического «УАЗ Хантер» — 300 тыс. рублей.