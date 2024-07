«Газета.Ru» перечислила автомобили, на которые россиянам дадут скидки в июле

Бренд Jetour предлагает покупателям выгоду до 250 тыс. рублей при покупке до конца июля кроссоверов Dashing, X70 Plus или X90 Plus, но это предложение касается только прошлогодних автомобилей. На Dashing и X70 Plus 2024 года выпуска размер обещанных скидок скромнее — до 150 тыс. рублей, и только на некоторые комплектации.