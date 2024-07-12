«Газета.Ru» перечислила автомобили, на которые россиянам дадут скидки в июле

В июле лидер российского рынка среди китайских автокомпаний предложил покупателям целый ряд скидок. Скидка действует на компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro — до 425 тыс. рублей при покупке машины в средних комплектациях Family и Style с мотором мощностью 113 или 147 л.с. Ее можно получить, если приобрести автомобиль в несубсидируемый кредит и сдать старую машину в «трейд-ин». Минимальная цена машины при этом составит 1,73 млн рублей. При этом в любом случае на все версии заявлена прямая скидка от производителя в 170−245 тыс. рублей, которую можно получить при оформлении субсидируемого кредита или покупке за наличные.