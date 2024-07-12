В Узбекистане внедрят новую систему расчета электроэнергии

В современную систему внесут кадастровые сведения и количество счетчиков, записанных на одного потребителя. Она была разработана в конце 2022 года, а на сегодняшний день в Яккасарайском районе столицы ее уже внедрили в тестовом режиме.
Отмечается, что в настоящее время расчет поставляемой электроэнергии осуществляется на основе биллинговой системы оплаты, внедренной еще в 2012 году.
В новой биллинговой системе, помимо данных абонента, также будут находиться кадастровые данные и количество счетчиков, записанных на одного потребителя. Кроме того, для контрольной работы будут фиксироваться жалобы, предложения и их количество, полученные от абонентов.
Сообщается также о разработке мобильного приложения системы, через которое можно будет получать данные о произведенных платежах и количестве потребленной электроэнергии.