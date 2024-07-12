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В Узбекистане внедрят новую систему расчета электроэнергии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С 1 августа в стране заработает новая система расчетов за электроэнергию, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель АО «Худудий электр тармоклари» Анвар Гайбуллаев.

Источник: Podrobno.uz

В современную систему внесут кадастровые сведения и количество счетчиков, записанных на одного потребителя. Она была разработана в конце 2022 года, а на сегодняшний день в Яккасарайском районе столицы ее уже внедрили в тестовом режиме.

Отмечается, что в настоящее время расчет поставляемой электроэнергии осуществляется на основе биллинговой системы оплаты, внедренной еще в 2012 году.

В новой биллинговой системе, помимо данных абонента, также будут находиться кадастровые данные и количество счетчиков, записанных на одного потребителя. Кроме того, для контрольной работы будут фиксироваться жалобы, предложения и их количество, полученные от абонентов.

Сообщается также о разработке мобильного приложения системы, через которое можно будет получать данные о произведенных платежах и количестве потребленной электроэнергии.

экономика
энергетика