QR-код для проверки качества мяса вводят в Казахстане

В настоящее время проект запущен реализуется во всех регионах и городах республиканского значения. К нему подключены 1664 объекта убоя, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, торговых объектов. В системе зарегистрировано более 1470 ветеринарных врачей, лабораторных сотрудников ЛВСЭ и государственных ветеринарно-санитарных инспекторов.