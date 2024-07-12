QR-код для проверки качества мяса вводят в Казахстане

В целях недопущения убоя животных для реализации безпредубойного ветеринарного осмотра и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов ведомством разработан модуль "Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса.
Система автоматизирует бизнес-процессы выдачи акта экспертизы после прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы на объектах убоя и на объектах внутренней торговли, а также формирует QR-код с информацией о полном жизненном цикле животного.
Данный QR размещается в местах реализации мяса, что позволяет предотвратить убой животных без ветеринарного осмотра и экспертизы туш и органов.
В настоящее время проект запущен реализуется во всех регионах и городах республиканского значения. К нему подключены 1664 объекта убоя, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, торговых объектов. В системе зарегистрировано более 1470 ветеринарных врачей, лабораторных сотрудников ЛВСЭ и государственных ветеринарно-санитарных инспекторов.
Посредством QR-кода оформлено свыше 117 тысяч ветеринарных справок формы и 438 тысяч актов экспертиз.
Система уже успешно опробирована на ветеринарном контрольном пункте «Шарбакты», граничащем с РФ.