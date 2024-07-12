Под Новосибирском детям-сиротам предоставили непригодные для проживания дома

— Три жилых дома, предоставленные администрацией района для проживания детям-сиротам в селе Кыштовка, нуждаются в проведении капитального ремонта. Строительные конструкции домов находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, необходим ремонт стен, отмостки, элементов перекрытия, система отопления нуждается в замене, — уточняют в ведомстве.