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Под Новосибирском детям-сиротам предоставили непригодные для проживания дома

В помещениях рушатся стены, а система отопления нуждается в замене.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Администрация Кыштовского района предоставила детям-сиротам разрушающееся жилье. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, в домах проведут капремонт только после вмешательства правоохранителей.

— Три жилых дома, предоставленные администрацией района для проживания детям-сиротам в селе Кыштовка, нуждаются в проведении капитального ремонта. Строительные конструкции домов находятся в ограниченно-работоспособном состоянии, необходим ремонт стен, отмостки, элементов перекрытия, система отопления нуждается в замене, — уточняют в ведомстве.

Техническое заключение подтвердило необходимость капитального ремонта.

Тогда прокурор направил в суд иск о понуждении муниципалитета исправить ситуацию.

Венгеровский районный суд требования удовлетворил. Теперь прокуратура будет контролировать исполнение решения.

Прокуратура