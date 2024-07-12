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Ростехнадзор дал разрешение на открытие трассы «Обход Тольятти»

Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело выездную проверку автодороги со входящими в ее состав инженерными сооружениями на соответствие проектной документации.

«Проверив качество работ на всем протяжении магистрали, контролеры пришли к выводу, что она полностью соответствует проекту, а работы выполнены в полном объеме, после чего выдали заключение о соответствии обхода Тольятти проектным требованиям», — сообщили в концессионной компании «Обход Тольятти».

Движение по обходу Тольятти будет открыто в ближайшее время. При этом некоторое время плата за проезд по дороге взиматься не будет.

Напомним, на днях врио губернатора Вячеслав Федорищев заявил, что работы практически завершены. В качестве сроков открытия Климовского моста он озвучил «несколько недель».

Открытие объекта позволит частично разгрузить Жигулевскую ГЭС, на которой в первые же дни ремонта образовались многокилометровые пробки.