Ростехнадзор дал разрешение на открытие трассы «Обход Тольятти»

«Проверив качество работ на всем протяжении магистрали, контролеры пришли к выводу, что она полностью соответствует проекту, а работы выполнены в полном объеме, после чего выдали заключение о соответствии обхода Тольятти проектным требованиям», — сообщили в концессионной компании «Обход Тольятти».