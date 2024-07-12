Нацбанк снизил базовую ставку до 14,25%

Годовая инфляция в июне 2024 года снизилась до 8,4% и сложилась в пределах прогнозов, располагаясь при этом ниже их центрального значения. Основной вклад в замедление роста цен вносят более низкая инфляция продовольственных товаров, а также снизившиеся темпы реализации тарифной реформы. Тем не менее в составе годовой инфляции наибольший рост продолжают демонстрировать цены платных услуг на фоне проводимой программы «Тариф в обмен на инвестиции» и удорожания рыночных услуг.